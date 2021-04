Orietta Berti si è classificata seconda in un famoso programma | ricordate quale?

Leggi su sologossip

(Di venerdì 9 aprile 2021) Non tutti, forse, ricordano, cheè stata una concorrente di untalent, dove è riuscita a classificarsi? Impossibile non amarla, è apprezzata per la sua voce, forte e portentosa, ma anche per la sua schietta personalità. Negli ultimi tempi, l’abbiamo amata ed ammirata al Festival Di Sanremo, dove,L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.