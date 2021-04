Lorenzo Sonego in semifinale ai Sardegna Open

(Di venerdì 9 aprile 2021)è riuscito a conquistarsi un posto inai. Il torneo che si sta disputando in questi giorni a Cagliari, ha riservato molte soddisfazioni al giovane tennista.si è guadagnato il pass per questo step successivo della competizione, dopo aver battuto Hanfmann. Toni Nadal torna nel tennis ma non al fianco del nipote: assisterà Auger-Aliassime, chi sarà l’avversario del tennista?il tennista 25enne di Torino è riuscito a guadagnarsi ladel torneo ATP. L’italiano numero 34 al mondo ha battuto Yannik Hanfmann in una sfida lunghissima: quasi tre ore di gioco. I ...

Advertising

SuperTennisTv : Lorenzo sei un LEONE!?? ?? Sonego mette a segno una grande rimonta e raggiunge le semifinali del #SardegnaOpen!… - irejdoc1897 : RT @federtennis: Questo è il nostro Lorenzo #Sonego: un GUERRIERO! ?? Il torinese si prende un posto nelle SF del #SardegnaOpen dopo una s… - crodrigo2013 : RT @puppotenis: SF dobles #ATP250 #Cagliari • FINALISTAS: @andymolto / Simone #Bolelli (ITA, 2) a Jacopo #Berrettini (ITA)/Matteo #Berretti… - InteBNLdItalia : Inarrestabile Lorenzo ?? Sotto nel punteggio di un set e di un break, #Sonego rimonta e si regala la semifinale del… - infoitsport : Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego in classifica con la semifinale a Cagliari? Proiezioni ranking ATP -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Sonego

in semifinale al Sardegna Open, Atp 250 di Cagliari. Il tennista torinese ha battuto in tre set (3 - 6, 7 - 6, 6 - 3) il tedesco Hanfmann al termine di una partita durata quasi tre ore. ...Nella gara dei quarti di finale del torneo di tennis ATP di Cagliari,batte per 3 - 6, 7 - 6, 6 - 3 Yannick Hanfmann: guarda gli highlightsLorenzo Sonego si aggiudica un posto alle semifinali dei Sardegna Open, chi sarà il suo prossimo sfidante? Clicca qui per scoprirlo!Lorenzo Sonego in semifinale al Sardegna Open, Atp 250 di Cagliari. Il tennista torinese ha battuto in tre set (3-6, 7-6, 6-3) il tedesco Hanfmann al termine di una partita durata quasi tre ore. Fonda ...