L’autocertificazione | il documento indispensabile ai tempi del Covid

Leggi su donnaglamour

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dal marzo 2020 in avanti,è diventato unper potersi muovere sia all’interno del Comune che fuoriè diventata ormai parte integrante della nostra vita, da quando ilsi è diffuso anche in Italia. Si tratta di un: in zona rossa si può uscire dalla propria abitazione solo per comprovata necessità, per esigenze lavorative o per motivi di salute, e va esibita nel corso degli eventuali controlli proprio. Non solo: indi restrizioni è sempre utile compilarlo e portarlo con sé, specie se in vigore delle norme che vietano lo spostamento da un Comune all’altro o da una Regione all’altra del nostro territorio. ...