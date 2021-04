'Il Principe Filippo? Ha trasformato la monarchia in una famiglia mediatica'

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Come verrà ricordato il? Come l’uomo che ha contribuito a trasformare lain una”. Il verdetto di Simon Jenkins, ex direttore del Times e dell’Evening Standard e uno dei grandi vecchi del giornalismo britannico, dà grande credito al marito della Regina Elisabetta, che a suo dire ha modernizzato la più antica istituzione britannica. Come verrà giudicato ildalla Storia? “Verrà per sempre associato alla Regina Elisabetta, essendo stato al suo fianco per tutto il suo regno. Non è stato un personaggio particolarmente creativo o significante, ma piuttosto un marito moderno. È stato per la Regina ciò che molte mogli sono per gli uomini di potere. Tuttavia, lanon ha bisogno di una grande personalità; si tratta ...