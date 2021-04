Godzilla Vs. Kong in esclusiva digitale dal 6 maggio (Di venerdì 9 aprile 2021) “Godzilla Vs. Kong”, l’attesissimo film diretto da Adam Wingard con protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e ancora, Kyle Chandler, arriva in Italia in esclusiva digitale da giovedì 6 maggio, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali. Di cosa parla Godzilla Vs. Kong? Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) “Vs.”, l’attesissimo film diretto da Adam Wingard con protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e ancora, Kyle Chandler, arriva in Italia inda giovedì 6, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali. Di cosa parlaVs.? Due leggende si scontrano in “vs”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico.e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. ...

