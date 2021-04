Giro dei Paesi Baschi 2021, Mikkel Honoré: “Che bella sensazione vincere assieme ad un compagno di squadra” (Di venerdì 9 aprile 2021) È un inizio di stagione davvero sorprendente quello che sta affrontando Mikkel Honoré, il giovane danese dal cuore italiano, vincitore quest’oggi della quinta e penultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2021. Un successo che ha premiato sia lui che il suo compagno di squadra della Deceuninck-Quick Step Josef Cerny, con cui ha contestualmente tagliato il traguardo a braccia alzate, senza minimamente pensare alla vittoria dell’uno o dell’altro. Honoré si era già messo in mostra negli scorsi giorni conquistando la frazione conclusiva della Settimana Internazionale Coppi & Bartali, terminata con il secondo posto in classifica generale dopo sei tappe amministrate con una gran bella condizione. Tra l’altro la sua ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) È un inizio di stagione davvero sorprendente quello che sta affrontando, il giovane danese dal cuore italiano, vincitore quest’oggi della quinta e penultima tappa deldei. Un successo che ha premiato sia lui che il suodidella Deceuninck-Quick Step Josef Cerny, con cui ha contestualmente tagliato il traguardo a braccia alzate, senza minimamente pensare alla vittoria dell’uno o dell’altro.si era già messo in mostra negli scorsi giorni conquistando la frazione conclusiva della Settimana Internazionale Coppi & Bartali, terminata con il secondo posto in classifica generale dopo sei tappe amministrate con una grancondizione. Tra l’altro la sua ...

