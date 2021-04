Giaccherini | «In questa Inter rivedo la Juve e la Nazionale di Conte»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 aprile 2021) Emanueleha parlato dell’di Antonio, avuto come allenatore sia allantus che inL’di Antoniovola e si lancia verso uno scudetto che metterebbe fine al dominio dellantus. Una squadra che ha tanto di Antonio, come dichiarato anche da Emanuele, che lo ha avuto come allenatore sia in bianconero che in, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. BELLEZZA PROVINCIALE – «La bellezza è sempre figlia del risultato. Nessuno tra un mese si ricorderà del difensivismo, o presunto tale, di-Sassuolo, ma tutti parleranno solo del’ennesimo scudetto dilo stesso tecnico ...