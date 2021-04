É morto il Principe Filippo | marito della Regina Elisabetta II d’Inghilterra

(Di venerdì 9 aprile 2021) . Il consortesovrana britannica si è spento all’età di 99 anni al Castello di Windsor. Il Duca di Edimburgo si era sottoposto ad un intervento al cuore al St Bartholomew’s Hospital di Londra lo scorso mese di marzo. Non si è trattato di una vera e propria operazione, bensì di una ‘procedura’ (così come’è stata definita da Buckingham Palace) probabilmente successiva allo stent che gli venne impiantato nel 2011. Il 16 marzo ilera stato poi dimesso, tutto sembrava procedere per il meglio (nonostante qualcuno pensasse già al peggio in quel frangente). IlIIè stato determinante in ogni momentovitasua consorte: senza di lui la sovrana ...

Corriere : È morto il principe Filippo di Edimburgo: aveva 99 anni - trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - vivodjlou : Minchia raga è morto il principe Filippo sono shockata - WHITVDRESS : ah è morto il principe Filippo... -

Sposato alla regina Elisabetta per oltre 70 anni, Filippo è stato il suo braccio destro per tutta la vita. Era stato ricoverato a metà febbraio a causa di un'infezione e aveva subito anche un'...Nel Regno Unito e nel resto del mondo, ilFilippo di Edimburgo ,oggi all'età di 99 anni, era conosciuto anche come il "delle gaffe" per la sua attitudine a inciampare su svarioni. Eccone alcune rimaste famose. Malala, ...His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle». Con questo messaggio la famiglia reale inglese ha annunciato la morte del principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della ...Principe Filippo di Edimburgo, consorte della Regina Elisabetta II, è morto. Il Principe Filippo non ha infatti mai smesso di stare accanto alla sua consorte, nonostante il loro inizio non fu dei ...