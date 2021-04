Da Facebook a LinkedIn, 500milioni di profili hackerati: “Sono in vendita sul dark web” (Di venerdì 9 aprile 2021) Il pianeta social è in allarme: dopo il caso dei milioni di profili Facebook hackerati dai pirati informatici e tornati online, adesso si teme per un altro furto di credenziali. Questa volta si tratta di 500 milioni di profili LinkedIn, la piattaforma professionale che ha oltre 600 milioni di utenti nel mondo. Secondo i ricercatori del sito Cyber News, l’archivio è in vendita sul dark web. E tra i dati ci Sono indirizzi mail, numeri di telefono, dettagli professionali, oltre che link a profili di altri social. Che fine fanno i dati rubati Sono tutti dati che potrebbero essere usati per ulteriori attacchi, phishing e truffe online. Secondo Cyber News non è chiaro se i cybercriminali “stiano vendendo ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 aprile 2021) Il pianeta social è in allarme: dopo il caso dei milioni didai pirati informatici e tornati online, adesso si teme per un altro furto di credenziali. Questa volta si tratta di 500 milioni di, la piattaforma professionale che ha oltre 600 milioni di utenti nel mondo. Secondo i ricercatori del sito Cyber News, l’archivio è insulweb. E tra i dati ciindirizzi mail, numeri di telefono, dettagli professionali, oltre che link adi altri social. Che fine fanno i dati rubatitutti dati che potrebbero essere usati per ulteriori attacchi, phishing e truffe online. Secondo Cyber News non è chiaro se i cybercriminali “stiano vendendo ...

