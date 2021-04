Covid, l’obiettivo di Draghi: far tornare in presenza gli studenti delle superiori. Spuntano le date: 3 o 10 maggio (Di venerdì 9 aprile 2021) Il governo punta al rientro in classe di tutti gli studenti per l'ultimo mese di scuola, a maggio. Giovedì in conferenza stampa il premier Mario Draghi è stato chiaro sull'argomento. Oggi, all'indomani del punto con i giornalisti, il quadro è ancora più chiaro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021) Il governo punta al rientro in classe di tutti gliper l'ultimo mese di scuola, a. Giovedì in conferenza stampa il premier Marioè stato chiaro sull'argomento. Oggi, all'indomani del punto con i giornalisti, il quadro è ancora più chiaro. L'articolo .

Advertising

matteograndi : Infatti nessuno chiede una data. Forse il Covid diventerà endemico e non finirà mai. Chiediamo solo un ministro c… - LegaSalvini : #SALVINI: “L'OBIETTIVO È RIAPRIRE ASCOLTANDO LA SCIENZA” - orizzontescuola : Covid, l’obiettivo di Draghi: far tornare in presenza gli studenti delle superiori. Spuntano le date: 3 o 10 maggio - Silvana52809292 : RT @mittdolcino: Intervista esclusiva a Mario Rango: perchè in Italia si preferisce lasciare morire le persone piuttosto che curarle a domi… - antbar12 : RT @mittdolcino: Intervista esclusiva a Mario Rango: perchè in Italia si preferisce lasciare morire le persone piuttosto che curarle a domi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’obiettivo Covid, lo studio sul plasma iperimmune: «Efficace nelle prime fasi della malattia» ilmattino.it