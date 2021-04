Scuola | genitori protestano per gli orari a Bagnoli

Advertising

TeresaBellanova : Bene la decisione assunta nel CdM in merito al ritorno della scuola in presenza, dall’asilo nido alla prima media.… - mara_carfagna : Finalmente torna la #scuola: dal 7 aprile il governo riattiva su tutto il territorio nazionale le lezioni in presen… - 17hilary17 : RT @goawayimshy: Questo è un post che mia mamma ha scritto su facebook. Mio fratello si voleva mettere lo smalto nero, e loro hanno accons… - allyisbornx : RT @goawayimshy: Questo è un post che mia mamma ha scritto su facebook. Mio fratello si voleva mettere lo smalto nero, e loro hanno accons… - AlitaliaCalcio : La prossima settimana sono previste le Riunioni Scuola Calcio gruppo per gruppo ? Clicca quindi e leggi il calenda… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola genitori

Nel giorno in cui a Napoli si torna a, nel quartiere di Bagnoli sono scesi in strada a manifestare idegli alunni dell'istituto comprensivo 'Madonna Assunta'. Le famiglie, circa una settantina, hanno inscenato un corteo ...... peraltro vicino allaprimaria Angelo Parla in via Montesano 26, in concomitanza dell uscita degli alunni. Allarme e spavento per ie per i bambini che hanno assistito alla scena. Ad ...Bari, 08/04/2021 – (quotidianopuglia) La decisione del Governo di far ritornare in presenza gli alunni fino alla prima media non ha ottenuto il plebiscito dei genitori. Almeno in Puglia, dove solo il ...peraltro vicino alla scuola primaria “Angelo Parla” in via Montesano 26, in concomitanza dell’uscita degli alunni. Allarme e spavento per i genitori e per i bambini che hanno assistito alla scena. Ad ...