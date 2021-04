Roma, Calafiori: “Devono far giocare noi giovani! Il raccattapalle lo rispetto…” (Di giovedì 8 aprile 2021) Riccardo Calafiori, esterno della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della vittoria contro l'Ajax:"Sono stato fermo per molto tempo ma anche gli infortuni fanno parte del calcio. Io cercherò di dare sempre il massimo e dare una mano alla squadra. Volevamo vincere e si è visto, si è vista la compattezza della squadra e quanto ci teniamo ad arrivare fino in fondo alla competizione. L'episodio con il raccattapalle? C'è poco da dire, non me lo aspettavo. In quel momento ho pensato tante cose, per fortuna sono rimasto calmo. Vedere un calciatore che perde tempo può dare fastidio quindi lo capisco. Nel calcio olandese ma anche in altri campionati i giovani sono già titolari, noi il talento ce l'abbiamo e ci Devono far giocare!" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 aprile 2021) Riccardo, esterno della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della vittoria contro l'Ajax:"Sono stato fermo per molto tempo ma anche gli infortuni fanno parte del calcio. Io cercherò di dare sempre il massimo e dare una mano alla squadra. Volevamo vincere e si è visto, si è vista la compattezza della squadra e quanto ci teniamo ad arrivare fino in fondo alla competizione. L'episodio con il? C'è poco da dire, non me lo aspettavo. In quel momento ho pensato tante cose, per fortuna sono rimasto calmo. Vedere un calciatore che perde tempo può dare fastidio quindi lo capisco. Nel calcio olandese ma anche in altri campionati i giovani sono già titolari, noi il talento ce l'abbiamo e cifar!" ITA Sport Press.

Advertising

zazoomblog : Roma Calafiori: “Devono far giocare noi giovani! Il raccattapalle lo rispetto…” - #Calafiori: #“Devono #giocare - GoalItalia : #AjaxRoma, raccattapalle lancia la sfera su Calafiori ?? 'Non dico che lo rispetto, ma ci può stare' ?? - giampodda : RT @gianlulosito: E quindi voi mi state dicendo che la Roma vuole esonerare un tecnico che ha vinto, a domicilio, contro Tadic, Neres e Gra… - forzaroma : #Calafiori: “Siamo una grande squadra. La pallonata del raccattapalle? Lo rispetto” #ASRoma #AjaxRoma #UEL - ItaSportPress : Roma, Calafiori: 'Devono far giocare noi giovani! Il raccattapalle lo rispetto...' - -