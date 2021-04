Roma, alla protesta degli autonomi ha manifestato una nota attrice (Di giovedì 8 aprile 2021) Si è tenuta a Roma la manifestazione di autonomi, ristoratori, lavoratori del turismo e operatori dello spettacolo. Tra è intervenuta Sandra Milo. Manifestazione degli autonomi, in piazza è presente anche Sandra Milo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Si è tenuta ala manifestazione di, ristoratori, lavoratori del turismo e operatori dello spettacolo. Tra è intervenuta Sandra Milo. Manifestazione, in piazza è presente anche Sandra Milo su Notizie.it.

Advertising

myrtamerlino : Manifestazioni a Roma, Napoli, Milano, Bari e tante altre città italiane. Chi non può lavorare deve essere indenniz… - ItaliaaTavola : Antonio Russo ha aderito alla protesta #Ioapro e ha alzato la saracinesca del suo locale vicino a Fontana di Trevi… - EnricoLetta : In visita alla Comunità Ebraica di Roma. Grande grazie al Rabbino Capo Di Segni e alla Presidente Dureghello per l’… - _Karine_C : RT @Turismoromaweb: Amato da romani e turisti il Rione Pigna custodisce uno dei gioielli della Roma antica, il Pantheon: “Il più bel resto… - GBocciardi : Riforme: Letta, Bassu e Giorgis coordineranno lavoro Pd (ANSA) - ROMA, 08 APR - 'Ho chiesto alla professoressa Car… -