Patrick Zaki | i suoi avvocati chiedono la sostituzione dei giudici

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ormai è passato un anno dall’ incarcerazione di Patrik, lo studente egiziano che studiava a Bologna, accusato di istigazione al terrorismo e di propaganda sovversiva. “La speranza nello sguardo di tutti noi, oggi al Cairo” queste sono le parole di Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, in riferimento all’ennesima udienza che oggi si terrà L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

'Il 13 aprile il Senato discuterà la mozione, presentata dai Senatori del Partito Democratico e sottoscritta da altri gruppi di maggioranza, per dare la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Un passo importante per far sentire chiara e forte la voce dell'Italia'. Lo ha scritto su Twitter Monica Cirinnà, senatrice del PD. Ormai è passato un anno dall' incarcerazione di Patrik Zaki, lo studente egiziano che studiava a Bologna, accusato di istigazione al terrorismo e di propaganda sovversiva. ROMA – Svolta sulla cittadinanza italiana a Patrick Zaki, l'egiziano, studente a Bologna, oppositore del regime di Al Sisi. L'esecutivo guidato da Mario Draghi apre alla possibilità di avviare la ...