Francia, aumenta a febbraio deficit partite correnti (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – A febbraio il saldo delle partite correnti francese mostrava un deficit di 2,6 miliardi di euro, in peggioramento rispetto ai 2 miliardi di gennaio (dato rivisto da -1,6 miliardi). Lo rivela la Banque de France. L’Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude, sempre a febbraio, con un saldo negativo di 5,3 miliardi, in peggioramento rispetto ai -4,2 miliardi del mese precedente (dato rivisto da -4). Scende leggermente l’export che si attesta a 43,9 miliardi (da 39,9 miliardi) mentre le importazioni calano a 43,9 miliardi da 44,1 miliardi. Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Ail saldo dellefrancese mostrava undi 2,6 miliardi di euro, in peggioramento rispetto ai 2 miliardi di gennaio (dato rivisto da -1,6 miliardi). Lo rivela la Banque de France. L’Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude, sempre a, con un saldo negativo di 5,3 miliardi, in peggioramento rispetto ai -4,2 miliardi del mese precedente (dato rivisto da -4). Scende leggermente l’export che si attesta a 43,9 miliardi (da 39,9 miliardi) mentre le importazioni calano a 43,9 miliardi da 44,1 miliardi.

