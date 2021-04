Entro giugno HarmonyOS sulla maggior parte degli smartphone Huawei (Di giovedì 8 aprile 2021) Il produttore cinese punta con decisione su HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di cui si sente tanto parlare da mesi. Come riportato da ‘Huawei Central‘, Entro l’estate l’OEM dovrebbe essere pronto per aggiornare la maggior parte dei suoi dispositivi alla nuova piattaforma. Huang Chenglu, Consumer BG Software Engineering Dept President e AI and All-scenario Intelligence Business Unit Director, la distribuzione di HarmonyOS partirà da aprile, con la conclusione del programma beta con il roll-out della versione stabile, estesa a tantissimi smartphone Huawei in vendita. La maggior parte degli smartphone verrà aggiornata Entro il mese di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Il produttore cinese punta con decisione su, il sistema operativo proprietario di cui si sente tanto parlare da mesi. Come riportato da ‘Central‘,l’estate l’OEM dovrebbe essere pronto per aggiornare ladei suoi dispositivi alla nuova piattaforma. Huang Chenglu, Consumer BG Software Engineering Dept President e AI and All-scenario Intelligence Business Unit Director, la distribuzione dipartirà da aprile, con la conclusione del programma beta con il roll-out della versione stabile, estesa a tantissimiin vendita. Laverrà aggiornatail mese di ...

