AstraZeneca, seconda dose: per Aifa “nessuna controindicazione” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Per la seconda dose di AstraZeneca non c’è al momento alcuna controindicazione”. Lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), dopo la raccomandazione del ministero della Salute sull’utilizzo del vaccino anglo-svedese agli over 60. “L’Ema – ha aggiunto – ha chiamato l’Agenzia del farmaco ed AstraZeneca. E’ stata fatta una review dei 79 casi di trombosi e nessuno si è verificato nella seconda vaccinazione. Ricordo che circa 20 milioni di inglesi sono stati vaccinati con AstraZeneca”. Palù ha poi spiegato che “l’Aifa ha autorizzato e non ha modificato autorizzazione per tutte le età. L’Italia sulla base dei dati del Prac (comitato di farmacovigilanza) dell’Ema ha deciso di fare questa ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) “Per ladinon c’è al momento alcuna”. Lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell’(Agenzia italiana del farmaco), dopo la raccomandazione del ministero della Salute sull’utilizzo del vaccino anglo-svedese agli over 60. “L’Ema – ha aggiunto – ha chiamato l’Agenzia del farmaco ed. E’ stata fatta una review dei 79 casi di trombosi e nessuno si è verificato nellavaccinazione. Ricordo che circa 20 milioni di inglesi sono stati vaccinati con”. Palù ha poi spiegato che “l’ha autorizzato e non ha modificato autorizzazione per tutte le età. L’Italia sulla base dei dati del Prac (comitato di farmacovigilanza) dell’Ema ha deciso di fare questa ...

