AstraZeneca | Palù Aifa | “Trombosi effetto raro ma giusto a over 60”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 aprile 2021) “Concordo in pieno” con l’indicazione di un uso preferenziale del vaccino anti-Covid dinegli60. Lo dichiara in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ Giorgio, presidente dell’Agenzia italiana del farmacoe componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus, spiegando le ragioni della decisione annunciata ieri sera dalle autorità sanitarie nazionali. “Il comitato per la sicurezza dell’Agenzia” europea del farmaco Ema, ricorda il virologo, “ha segnalato che esiste una relazione diretta tra questo vaccino e unavverso. Si tratta di unavenosa profonda cerebrale che si accompagna alla diminuzione di piastrine nel sangue. Sono forme rarissime, un caso su un milione nella popolazione normale. Adesso sono state ...