Amici 20 | Arisa chiede ad Aka7even di ballare Katy Perry Lui furioso | “Mi devo esibire al circo?”

Il Serale di "Amici di Maria De Filippi" arriva quasi al giro di boa e ad ogni puntata scattano due eliminazioni che fanno salire la tensione alle stelle tra gli allievi rimasti in gara. È quello che è successo al cantante Aka7even che si è infuriato per una proposta di sfida di Arisa. Quest'ultima vuole che il suo cantante Raffaele e Aka7even della squadra Pettinelli-Peparini cantino il brano di Katy Perry "Never Really Over" coreografato proprio dal direttore artistico del programma Stéphane Jarny. "Penso che anche ad Aka7even farebbe piacere sperimentare una performance guidata che non sia strategica solo nella scelta del brano ma anche nella coreografia", ha spiegato Arisa in un video messaggio. Se Raffaele tutto sommato ha incassato, la reazione ...

