Urta i fili dell’alta tensione e rimane folgorato | muore un operaio di 45 anni

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Un tragico incidente sul lavoro ha provocato la morte di un 45enne originario di Terracina. E’ accaduto a Velletri alle 14:20, in piazza di Mario dove si stanno svolgendo dei lavori e l’intera squadra di operai era sul posto assieme al responsabile della ditta. L’deceduto si trovava a bordo di una gru quando, improvvisamente, sollevando un braccio hato i cavindo. Un decesso sul lavoro che si fa fatica ad immaginare, un’azione involontaria che è costata la vita ad un giovane uomo. Immediate sono state le chiamate agli operatori sanitari che, però, una volta sul posto ne hanno potuto solo dichiarare il decesso. Sul posto assieme al 118 è giunta una pattuglia del commissariato di Polizia di Stato e la Polizia Scientifica per i rilievi. A ...