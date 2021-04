"Trombosi? Più rischioso l'aereo" Crisanti: AstraZeneca è sicuro (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Alessandro Belardetti Professore Andrea Crisanti, cosa sta succedendo attorno al vaccino AstraZeneca? "C'è un'isteria totale " risponde il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Alessandro Belardetti Professore Andrea, cosa sta succedendo attorno al vaccino? "C'è un'isteria totale " risponde il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia ...

Advertising

Corriere : AstraZeneca e le trombosi, domani la decisione dell’Ema. Londra valuta limitazioni pe... - Feida_non_Frida : Astrazeneca a gennaio era indicato fino a 55 anni, a febbraio 65, a marzo per tutti, poi i primi casi di trombosi,v… - gettasofia : RT @mircoDmirco: @sabrimaggioni Un mese fa ho fatto il vaccino. Non ho trombosi ma non sono più quello di prima. - mariagraziamase : RT @mircoDmirco: @sabrimaggioni Un mese fa ho fatto il vaccino. Non ho trombosi ma non sono più quello di prima. - igorlorenzo0 : RT @AndFranchini: #Astrazeneca manda di nuovo in tilt l'Europa. Disastro Ema 'C'è un collegamento trombosi-vaccino' anticipa il capo vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Trombosi Più "Trombosi? Più rischioso l'aereo" Crisanti: AstraZeneca è sicuro ...è spaventata dai vaccini? "Ma ha idea di quanti casi fatali di trombosi venosa profonda si verificano ogni anno per i viaggi in aereo? Cinque su 10mila, 500 su un milione, ovvero 500 volte in più ...

FLOP VACCINAZIONI/ 'Dosi scarse, i dubbi su AstraZeneca non c'entrano' "AstraZeneca? C'è nesso con trombosi rare"/ Cavaleri (Ema) "ma benefici maggiori" Si parla di flop ... per cui soprattutto domenica è stato forse il giorno più critico. È vero che in questa fase ...

...è spaventata dai vaccini? "Ma ha idea di quanti casi fatali divenosa profonda si verificano ogni anno per i viaggi in aereo? Cinque su 10mila, 500 su un milione, ovvero 500 volte in..."AstraZeneca? C'è nesso conrare"/ Cavaleri (Ema) "ma benefici maggiori" Si parla di flop ... per cui soprattutto domenica è stato forse il giornocritico. È vero che in questa fase ...