'Ti spedisco in convento', una 22enne di Napoli tra le protagoniste ribelli del reality (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dai tacchi e i minidress alla sobrietà, dalle notti brave alla sveglia all'alba con tanto di preghiera: 'Ti spedisco in convento' il nuovo reality show di Real Time che ha debuttato la sera di Pasqua in tv, vede tra le cinque partecipanti anche una giovane napoletana, Emy Buono. Ha 22 anni e vive a Napoli con la madre e la nonna. Fa la cubista ed instaura relazioni amorose solo con uomini sposati. Animo ribelle, lei è un amante degli eccessi. Poi ci sono Valentina e Wendy rispettivamente di Bologna e di Bibbiano. E ancora la veneta Sofia, di Jesolo. Insieme al resto delle compagne tra i 18 e i 23 anni, dovranno in 4 settimane redimersi, o almeno provarci, dal lusso e dai vizi della vita e rispettare le ferree regole e alle rinunce della vita con la tunica. L'obiettivo del docu ...

