Sea of Thieves solleva l'ancora e naviga verso la seconda stagione! Data di inizio e tutti i dettagli (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rare ha confermato che Sea of ??Thieves inizierà la seconda stagione con un'onData di nuovi contenuti la prossima settimana, e precisamente il 15 aprile. Non c'è ancora molto da dire su questa nuova stagione, ma a parte piccole modifiche, dovrebbe comunque continuare sullo stesso modello utilizzato per l'attuale stagione, offrendo un programma di tre mesi tra aggiornamenti dei contenuti ed eventi. Ci saranno quindi altri 100 livelli di ricompense nel livello gratuito - che verranno portati a termine completando varie attività mentre siete in mare - oltre a una piccola selezione di chicche nel negozio dei pirati e cosmetici esclusivi che possono essere sbloccati acquistando il Plunder Pass a pagamento. Per l'occasione poi, Rare ha pubblicato un nuovo trailer. Questo breve video anticipa un nuovo evento mondiale di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rare ha confermato che Sea of ??inizierà lastagione con un'ondi nuovi contenuti la prossima settimana, e precisamente il 15 aprile. Non c'èmolto da dire su questa nuova stagione, ma a parte piccole modifiche, dovrebbe comunque continuare sullo stesso modello utilizzato per l'attuale stagione, offrendo un programma di tre mesi tra aggiornamenti dei contenuti ed eventi. Ci saranno quindi altri 100 livelli di ricompense nel livello gratuito - che verranno portati a termine completando varie attività mentre siete in mare - oltre a una piccola selezione di chicche nel negozio dei pirati e cosmetici esclusivi che possono essere sbloccati acquistando il Plunder Pass a pagamento. Per l'occasione poi, Rare ha pubblicato un nuovo trailer. Questo breve video anticipa un nuovo evento mondiale di ...

