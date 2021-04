Scuola, attacco hacker al registro elettronico (Di mercoledì 7 aprile 2021) attacco hacker al registro elettronico complica il ritorno a Scuola di circa 5 milioni e mezzo di studenti. Nel giorno del rientro a Scuola di circa cinque milioni e mezzo di studenti si registra un attacco hacker al registro elettronico. Lo comunica Axios, società che fornisce il servizio a quasi la metà delle scuole italiane. “A seguito dell’attacco subito dalla nostra piattaforma inviamo di seguito le istruzioni per gestire il registro di emergenza del protocollo“, si legge sul sito di Axios. Notizia in aggiornamento… Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021)alcomplica il ritorno adi circa 5 milioni e mezzo di studenti. Nel giorno del rientro adi circa cinque milioni e mezzo di studenti si registra unal. Lo comunica Axios, società che fornisce il servizio a quasi la metà delle scuole italiane. “A seguito dell’subito dalla nostra piattaforma inviamo di seguito le istruzioni per gestire ildi emergenza del protocollo“, si legge sul sito di Axios. Notizia in aggiornamento…

Advertising

repubblica : Attacco hacker per Axios, rientro a scuola senza registro elettronico - Agenzia_Ansa : Disagi informatici nel giorno del rientro a scuola con le lezioni presenza. Il registro elettronico, fuori uso per… - eccapecca : Axios: il registro elettronico fuori uso a causa di un attacco hacker. #Scuola - MayAmidala : @OnceUponATeddy Siamo della scuola: la miglior difesa è l'attacco. ?? - SonSempreIoEh : questa cosa è una follia. ci sono troppi dati online. qui dicono di non aver subito perdite, per ora, e prendiamoli… -