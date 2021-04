Scambia “falso zafferano” per aglio e lo cucina per condire la pasta: 61enne morto avvelenato (Di mercoledì 7 aprile 2021) Scambia falso zafferano per aglio e lo usa per cucinare la pasta: muore avvelenato Muore avvelenato dopo aver cucinato la pasta con il colchico, o croco, conosciuto anche come “zafferano bastardo”, “falso zafferano” o “arsenico vegetale”, che aveva Scambiato per aglio. È accaduto in provincia di Pordenone a un 61enne di Travesio. L’uomo è deceduto presso l’ospedale di Pordenone dove era ricoverato da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito, la settimana scorsa il 61enne aveva fatto una passeggiata nei pressi della sua abitazione per raccogliere dell’aglio da utilizzare come ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021)pere lo usa perre la: muoreMuoredopo averto lacon il colchico, o croco, conosciuto anche come “bastardo”, “” o “arsenico vegetale”, che avevato per. È accaduto in provincia di Pordenone a undi Travesio. L’uomo è deceduto presso l’ospedale di Pordenone dove era ricoverato da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito, la settimana scorsa ilaveva fatto una passeggiata nei pressi della sua abitazione per raccogliere dell’da utilizzare come ...

