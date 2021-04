Olesja Rostova non è Denise Pipitone (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesja Rostova . La notizia è arrivata nella puntata di ????? ??????? (Pust’ govoryat) – il programma russo che si è occupato del caso – trasmessa oggi. Nel corso della trasmissione è stato annunciato il gruppo sanguigno della ragazza che a Mosca sta cercando di risalire alle proprie origini. E non corrisponde con quello di Denise. Si infrangono così le speranze di Piera Maggio di ritrovare la figlia, scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, in Russia. La donna, con un atteggiamento inqualificabile da parte dell’emittente russa, era stata per giorni tenuta in attesa dei risultati dei test effettuati su Olesja, la ragazza che era stata accostata a Denise per alcune somiglianze fisiche e nella storia personale. Intanto l’avvocato della donna, Giacomo Frazzitta, dopo aver ottenuto quei dati (con ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 7 aprile 2021). La notizia è arrivata nella puntata di ????? ??????? (Pust’ govoryat) – il programma russo che si è occupato del caso – trasmessa oggi. Nel corso della trasmissione è stato annunciato il gruppo sanguigno della ragazza che a Mosca sta cercando di risalire alle proprie origini. E non corrisponde con quello di. Si infrangono così le speranze di Piera Maggio di ritrovare la figlia, scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, in Russia. La donna, con un atteggiamento inqualificabile da parte dell’emittente russa, era stata per giorni tenuta in attesa dei risultati dei test effettuati su, la ragazza che era stata accostata aper alcune somiglianze fisiche e nella storia personale. Intanto l’avvocato della donna, Giacomo Frazzitta, dopo aver ottenuto quei dati (con ...

