Inter, Conte: 'Vogliamo interrompere il regno della Juve' (Di mercoledì 7 aprile 2021) MILANO - Vittoria pesantissima per l'Inter contro il Sassuolo. La squadra di Antonio Conte vola a 11 punti di distanza dal Milan secondo, a 12 dalla Juve terza e continua la sua fuga verso lo scudetto. Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 aprile 2021) MILANO - Vittoria pesantissima per l'contro il Sassuolo. La squadra di Antoniovola a 11 punti di distanza dal Milan secondo, a 12 dallaterza e continua la sua fuga verso lo scudetto.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterSassuolo! ???? #FORZAINTER ???? - Inter_en : ?? | WINNING RUN ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? AC Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuo… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #InterSassuolo - elbauscia : RT @marifcinter: Conte: 'Stiamo cercando di fare qualcosa di bello. Non è solo l'Inter che non vince da 10 anni, ha vinto sempre la stessa… - marifcinter : 'Non abbiamo la puzza sotto al naso, ci adattiamo per lo scudetto che è troppo importante' (Antonio Conte, 7 aprile… -