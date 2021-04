Gestiva traffico droga in casa: arrestato 20enne (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, con precedenti penali di vario genere, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, attualmente disoccupato, aveva dato vita ad una fiorente attivita’ di spaccio, gestita direttamente nella sua abitazione, che e’ stata scoperta nel corso di un mirato servizio per la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti attuato dai militari della Compagnia Roma Cassia. Seguendo gli spostamenti di noti assuntori di droghe della zona, i Carabinieri sono arrivati all’abitazione dello spacciatore: durante la perquisizione, i militari hanno trovato 136 gr. di hashish e 17 gr. di marijuana, oltre a 1.000 euro in contanti, ritenuto frutto dell’attivita’ illecita, e tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma La Storta hannoun ragazzo di 20 anni, con precedenti penali di vario genere, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, attualmente disoccupato, aveva dato vita ad una fiorente attivita’ di spaccio, gestita direttamente nella sua abitazione, che e’ stata scoperta nel corso di un mirato servizio per la prevenzione e la repressione deldi sostanze stupefacenti attuato dai militari della Compagnia Roma Cassia. Seguendo gli spostamenti di noti assuntori di droghe della zona, i Carabinieri sono arrivati all’abitazione dello spacciatore: durante la perquisizione, i militari hanno trovato 136 gr. di hashish e 17 gr. di marijuana, oltre a 1.000 euro in contanti, ritenuto frutto dell’attivita’ illecita, e tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi ...

