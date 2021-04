Eurovision 2022: Israele strizza l’occhio ad X-Factor (Di mercoledì 7 aprile 2021) Israele cambia il metodo di selezione. A parte dall’Eurovision 2022 il vincitore dell’edizione locale di X-Factor rappresenterà il Paese. Eurovision 2022: cosa ha pensato Israele? Tutto comincia con un bando aperto nei mesi scorsi da KAN, emittente pubblica israeliana. La Israeli Public Broadcasting Corporation ha messo le carte in tavola e due offerte le sono pervenute. Una era della rete privata Keshet e l’altra dall’emittente Reshet. Keshet ha messo sul piatto “The Next Star”, il concorso canoro dal quale sono usciti fuori i rappresentanti israeliani tra il 2015 ed il 2020. Reshet ha messo sul piatto l0edizione locale di “X-Factor” ed ha sbaragliato la concorrente. Vincendo, Reshet si impegna a produrre la nuova edizione di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021)cambia il metodo di selezione. A parte dall’il vincitore dell’edizione locale di X-rappresenterà il Paese.: cosa ha pensato? Tutto comincia con un bando aperto nei mesi scorsi da KAN, emittente pubblica israeliana. La Israeli Public Broadcasting Corporation ha messo le carte in tavola e due offerte le sono pervenute. Una era della rete privata Keshet e l’altra dall’emittente Reshet. Keshet ha messo sul piatto “The Next Star”, il concorso canoro dal quale sono usciti fuori i rappresentanti israeliani tra il 2015 ed il 2020. Reshet ha messo sul piatto l0edizione locale di “X-” ed ha sbaragliato la concorrente. Vincendo, Reshet si impegna a produrre la nuova edizione di ...

