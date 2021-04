Dl Sostegni | CISAL interviene in Senato su licenziamenti | proroga contratti e indennità Covid

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Il sindacatoha ribadito indelle posizioni importanti per quanto riguarda il decreto Sostegno, un decreto legge che arriva dopo 4-5 decreti Ristori, per la necessità di affrontare tutto quello che sta sconvolgendo il mondo del lavoro e la vita di tanti lavoratori del privato e del pubblico. Per quanto concerne il pubblico impiego – spiega Marcello Pacifico, segretario confederale– abbiamo insistito sulla necessità dire per tutto il periodo dello stato d’emergenza quell‘che è stata data nel mese di marzo per il lavoro svolto inpresenza. “Questo – afferma – sarebbe un piccolo segnale per dare un riconoscimento ed un ristoro a tutti i dipendenti pubblici che durante la pandemia hanno svolto un servizio in presenza, nella scuola come nella sanità, quando ...