Diversi registri elettronici scolastici sono bloccati a causa di un attacco informatico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diversi registri

Il Post

... favorire una dimensione comunitaria in cui giovani siano promotori di scambio e convivenza, dialogare attraversoartistici. L'esperienza rilascerà l'attestazione per i crediti ...In duemessaggi, pubblicata alla fine della mattinata e alla fine del pomeriggio del 5 aprile, da Axios Italia hanno informato prima del prolungarsi dei disservizi e poi anche che "a seguito ...A prescindere dalla zona di appartenenza, oggi tutti gli studenti fino alla prima media rientrano a scuola in presenza. Ma un attacco informatico ha hackerato i registri, che funzionano per ora solo i ...Advertisements Il registro elettronico online – che non è obbligatorio ... la messa a disposizione di diverse risorse didattiche, anche multimediali, e le comunicazioni per studenti e famiglie. Alla ...