Chi è Nino Buonocore | vita e carriera musicale

Adelmo Buonocore, noto come Nino Buonocore, nasce a Napoli il 26 luglio del 1958. È il fratello di Dino Buonocore, che lavora nel mondo musicale come responsabile dell'ufficio vendite della casa discografica Vedette. Adelmo inizia a lavorare come turnista in varie sale di incisione, e tra il 1976 ed il 1978 incide due 45 giri sotto lo pseudonimo di Davy Jones. Poi, sotto lo pseudonimo di Adelmo Ferrari, incide altri due 45 giri, Io e te, e In vestaglia. È nel 1978 che esce il suo primo 45 giri con il suo nome attuale, Nino Buonocore, in lingua napoletana, per la Fonia Records, 'Nnammurato. Nel 1982 viene pubblicato il primo vero 33 giri, intitolato Yaya, prodotto da Simon Boswell e suonato con la band wave inglese Live Wire, con cui partecipa nella sezione ...

