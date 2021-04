Call of Duty Black Ops Cold War e l'incredibile impresa di un giocatore che controlla due personaggi contemporaneamente (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le abilità di alcuni giocatori sono semplicemente sorprendenti. Ad esempio, un giocatore che si fa chiamare Nikolaas ha imparato a controllare due personaggi contemporaneamente in Call of Duty: Black Ops Cold War. Per fare ciò, utilizza mouse da gioco con pulsanti aggiuntivi e pedali. Lo stesso Nikolaas ha ammesso che gli ci è voluto un anno intero per allenare questa abilità. Come potete vedere nel video in calce a questa notizia, spostarsi e riprendere due personaggi contemporaneamente è molto problematico. Tuttavia, il giocatore utilizza il mouse per la visuale e per il movimento sfrutta sia i pulsanti aggiuntivi che pedali. Ad ogni modo, le abilità del giocatore sono comunque ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le abilità di alcuni giocatori sono semplicemente sorprendenti. Ad esempio, unche si fa chiamare Nikolaas ha imparato are dueinofOpsWar. Per fare ciò, utilizza mouse da gioco con pulsanti aggiuntivi e pedali. Lo stesso Nikolaas ha ammesso che gli ci è voluto un anno intero per allenare questa abilità. Come potete vedere nel video in calce a questa notizia, spostarsi e riprendere dueè molto problematico. Tuttavia, ilutilizza il mouse per la visuale e per il movimento sfrutta sia i pulsanti aggiuntivi che pedali. Ad ogni modo, le abilità delsono comunque ...

