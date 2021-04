"Brambilla mi aiuti a salvare tutti gli animali feriti"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brambilla aiuti

Il Giorno

Parla Mario Ghidelli, primo cittadino di San Fiorano, dopo cheha fatto sapere di volerlo denunciare per il maltrattamento dell'animale inseguito "a grande velocità e con tanto di clacson e ......assimilare il condono per le cartelle fiscali fino all'importo di 5mila euro nel novero degli... Alberto, ha messo in evidenza come il 59% delle imposte venga pagato dal 13% dei ...Nella foto: a sinistra, il presidente Ivano Tonoli; a destra, in senso orario, il segretario generale di Confedes Erminio Brambilla, il dirigente Vincenzo Morelli amministratore delegato della prima ...Possiamo così descrivere, in prosa, una delle contraddizioni che non da ieri caratterizzano la nostra società: la mattina tutti, politici, sindacalisti, ecclesiali, piangono per il futuro dei “poveri ...