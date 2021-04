(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Dopo Napoli ed Avellino, i Si Dad del gruppo facebook ”Tuteliamo i nostri figli”,ranno inad, nell’avellinese, per chiedere ”un protocollo d’intesa sulla scia di quello pugliese, e dare la possibilità di scelta tra didattica a distanza ed in presenza”. La manifestazione si svolgerà inUmberto I alle 11, e gli organizzatori hanno chiesto la partecipazione del sindaco e del dirigente scolastico per proporre loro il protocollo d’intesa. ”La scelta della– affermano Ileana Gengaro e Giovanna D’Urso, due delle admin del gruppo – oltre ad avere la finalità di mantenere spazi e distanziamenti nel rispetto delle norme anticovid, ha anche una valenza simbolica, in quanto si trova a metà strada tra il Comune e la ...

Advertising

anteprima24 : ** #Atripalda, il comitato 'Si #Dad' scende in piazza ** -

Ultime Notizie dalla rete : Atripalda comitato

Alcuni medici delsi sono già si sono messi in contatto con la struttura per fornire ... Grottaminarda, Mugnano del Cardinale, Frigento, Mpontoro, Forino, Flumeri,, Contrada. Ma ...... Paola Spena, si è svolta oggi, in videoconferenza, una riunione delprovinciale per l'... oltre al Sindaco di Ariano Irpino, Franza, di, Spagnuolo, e di Montoro, Giaquinto. In tale ...AstraZeneca, il dg Asl: «Ogni cittadino trascorre dieci minuti a cercare di convincere il medico a somministrargli Pfizer». De Luca: «Governo prenda una decisione». Mastella all’Anci e a Speranza: «So ...