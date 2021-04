Astrazeneca, il verdetto dell’EMA: “Mettere in conto i rischi” (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Ema offre responso in merito al rischio di trombosi per il vaccino Astrazeneca mettendo in guardia i pazienti con attenzione ma ottimismo L’Ema in conferenza stampa alle 16 offre delucidazioni in merito al rischio di trombosi per il vaccino Astrazeneca. Secondo l’Agenzia europea per i medicinali non ci sono fattori di rischio legati all’età. “I benefici sono superiori dei rischi” è quanto ribadito più volte dall’Ema tramite comunicazioni ufficiali. Il punto focale della conferenza stampa di questo pomeriggio è ovviamente centrato sul rischio di trombosi nei pazienti vaccinati con Astrazeneca. L’Ema non rilascia dichiarazioni tragiche in merito ma avverte di stare in guardia e di tener conto di eventuali ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Ema offre responso in merito alo di trombosi per il vaccinomettendo in guardia i pazienti con attenzione ma ottimismo L’Ema in conferenza stampa alle 16 offre delucidazioni in merito alo di trombosi per il vaccino. Secondo l’Agenzia europea per i medicinali non ci sono fattori dio legati all’età. “I benefici sono superiori dei” è quanto ribadito più volte dall’Ema tramite comunicazioni ufficiali. Il punto focale della conferenza stampa di questo pomeriggio è ovviamente centrato sulo di trombosi nei pazienti vaccinati con. L’Ema non rilascia dichiarazioni tragiche in merito ma avverte di stare in guardia e di tenerdi eventuali ...

