Angelina Jolie è un vigile del fuoco in "Those Who Wish Me Dead" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Angelina Jolie tornerà presto sul grande schermo con "Those Who Wish Me Dead", il nuovo western drammatico di Taylor Sheridan ("I segreti di Wind River"), di cui Warner Bros. ha diffuso proprio in queste ore le prime immagini. Si preannuncia un ruolo intenso quello dell'ex Lara Croft, che in questa sua prossima interpretazione vestirà i panni di Hannah, un membro degli smokejumpers, vigili del fuoco addestrati a paracadutarsi nel bel mezzo degli incendi del Montana per sedare le fiamme. Ancora traumatizzata da una recente missione fallita, Hannah incontra Connor (Finn Little), un dodicenne inseguito da un duo di sicari (Nicholas Hoult e Aidan Gillen). La donna e il ragazzino si troveranno uniti in una fuga disperata nella natura selvaggia devastata dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie Those Who Wish Me Dead: prime foto del film con Angelina Jolie Ecco le prime foto della pellicola In attesa del primo trailer, la Warner Bros ha reso disponibili le prime immagini ufficiali di Angelina Jolie in Those Who Wish Me Dead , un thriller, a tratti ...

Chloé Zhao, chi è la regista dei record allieva di Spike Lee candidata agli Oscar 2021 ... Endgame" con Angelina Jolie e Salma Hayek tra gli altri. Lavoro ottenuto mandando una lettere di presentazione direttamente alla Marvel. "Il viaggio consiste nel cercare il vero io", dice "e in ...

Angelina Jolie tra le fiamme nelle prime foto di ‘Those Who Wish Me Dead’ Angelina Jolie interpreta un'esperta vigile del fuoco nel nuovo thriller diretto da Taylor Sheridan in uscita il 14 maggio.

Those Who Wish Me Dead: prime foto del film con Angelina Jolie Angelina Jolie è la protagonista del thriller Those Who Wish Me Dead, diretto da Taylor Sheridan. Ecco le prime foto della pellicola.

