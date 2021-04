"Su Copasir serve accordo politico": Casellati e Fico non intervengono. Fd'I: "Uno scandalo" (Di martedì 6 aprile 2021) Nessun intervento né per imporre dimissioni, revocare i componenti, sciogliere la commissione o considerarla decaduta. I presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, mettono nero su bianco, in una lettera congiunta, la loro decisione in merito alla presidenza del Copasir, la commissione di garanzia la cui presidenza va assegnata ad un esponente dell’opposizione. Attualmente a guidarla è Raffaele Volpi, parlamentare della Lega ma, con la nascita del governo Draghi di cui il partito di Matteo Salvini è uno degli azionisti di maggioranza, la presidenza viene reclamata da Fratelli d’Italia, rimasta all’opposizione. Ed è proprio il partito della Meloni che non nasconde la rabbia e grida “allo scandalo” dopo aver appreso la decisione di Casellati e Fico.I presidenti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Nessun intervento né per imporre dimissioni, revocare i componenti, sciogliere la commissione o considerarla decaduta. I presidenti di Senato e Camera, Elisabettae Roberto, mettono nero su bianco, in una lettera congiunta, la loro decisione in merito alla presidenza del, la commissione di garanzia la cui presidenza va assegnata ad un esponente dell’opposizione. Attualmente a guidarla è Raffaele Volpi, parlamentare della Lega ma, con la nascita del governo Draghi di cui il partito di Matteo Salvini è uno degli azionisti di maggioranza, la presidenza viene reclamata da Fratelli d’Italia, rimasta all’opposizione. Ed è proprio il partito della Meloni che non nasconde la rabbia e grida “allo” dopo aver appreso la decisione di.I presidenti ...

