Roma, tafferugli tra forze dell'ordine e ristoratori di fronte alla Camera (Di martedì 6 aprile 2021) Momenti di tensione di fronte a Montecitorio, dove è in corso la manifestazione organizzata dai ristoratori in protesta contro le misure del governo. Manifestazione ristoratori, scontri con la Polizia davanti a Montecitorio su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Tafferugli in piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ris… - SkyTG24 : Covid Roma, proteste per riaperture: tafferugli davanti alla Camera. VIDEO - La7tv : #tagada Tafferugli a #Montecitorio, si alza la tensione: lancio di oggetti e un poliziotto ferito alla testa… - anto_galli4 : RT @claudio_2022: IoApro, tafferugli a Roma sotto al Parlamento: la rabbia dei ristoratori (Video) E c'è chi insinua la strumentalizzazion… - tfabiani2 : RT @Agenzia_Ansa: Tafferugli in piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ristorato… -