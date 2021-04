Pasqual: “Bennacer? All’Empoli mi chiedevo cosa ci facesse in Serie B” (Di martedì 6 aprile 2021) Manuel Pasqual, ex compagno di Ismael Bennacer, ha parlato del centrocampista del Milan ai tempi dell'Empoli. Questo il suo ricordo Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 aprile 2021) Manuel, ex compagno di Ismael, ha parlato del centrocampista del Milan ai tempi dell'Empoli. Questo il suo ricordo

Advertising

PianetaMilan : Pasqual sul giovane Isma ???? Speriamo possa riprendersi presto ???? - milansette : TMW RADIO - Pasqual su Bennacer: 'All'Empoli non mi spiegavo cosa ci facesse in Serie B' - MI_BasisButon : RT @MilanNewsit: TMW RADIO - Pasqual su Bennacer: 'All'Empoli non mi spiegavo cosa ci facesse in Serie B' - sportli26181512 : TMW RADIO - Pasqual su Bennacer: 'All'Empoli non mi spiegavo cosa ci facesse in Serie B': Manuel Pasqual, intervenu… - MilanNewsit : TMW RADIO - Pasqual su Bennacer: 'All'Empoli non mi spiegavo cosa ci facesse in Serie B' -