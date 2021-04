Palestinese ucciso da colpi israeliani in Cisgiordania, ferita moglie (Di martedì 6 aprile 2021) Un Palestinese è stato ucciso dagli israeliani nella Cisgiordania occupata, a nord di Gerusalemme, mentre si trovava in auto. Secondo il ministero della Salute e l'agenzia di stampa ufficiale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 aprile 2021) Unè statodaglinellaoccupata, a nord di Gerusalemme, mentre si trovava in auto. Secondo il ministero della Salute e l'agenzia di stampa ufficiale ...

MediasetTgcom24 : Palestinese ucciso da colpi israeliani in Cisgiordania, ferita moglie #Cisgiordania - MediasetTgcom24 : Palestinese ucciso da colpi israeliani in Cisgiordania, ferita moglie #Cisgiordania - AlfioCaruso2 : #Pasqua, la resurrezione di #Cristo, palestinese ucciso dai romani. E fino alle 19 #Salvini non ha avuto alcunché da eccepire. - trotskystavero : +++ Giovane palestinese ucciso sul Monte degli ulivi, Gerusalemme, si segue la pista anarchica +++ - PeaceMusicLovee : @rubio_chef Tanto lo so che mi leggete, fanciulli. la polizia israeliana ha ucciso sto ragazzo Palestinese con una…

OCHA: Israele ha sfollato 34 palestinesi in due settimane Anche 63 palestinesi, bambini compresi, sono rimasti feriti e uno è stato ucciso dalle forze israeliane, in tutta la Cisgiordania, compresa Gerusalemme est. Il 19 marzo, un uomo palestinese di 45 ...

