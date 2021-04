Oggi tornano i colori delle Regioni: 9 in rosso e 11 in arancione. Ecco cosa si può fare (e dove) dalla scuola alle visite in due a parenti e amici (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo la zona rossa nazionale disposta per il week end lungo di Pasqua, l’Italia torna ad essere divisa tra il rosso e l’arancione. E in attesa del prossime monitoraggio e dell’eventuale verifica a metà aprile, che valuterà la possibilità che le zone dove la diffusione del virus è più contenuta possano tornare in giallo come auspicato anche dalle Regioni, Ecco le misure previste da Oggi, con 9 aree in rosso – Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta e Campania – e 11 in arancione, ovvero Veneto, Marche, Provincia di Trento, Lazio, Abruzzo, Liguria, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna, Umbria e Provincia di Bolzano. ZONA ROSSA – Nelle 9 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo la zona rossa nazionale disposta per il week end lungo di Pasqua, l’Italia torna ad essere divisa tra ile l’. E in attesa del prossime monitoraggio e dell’eventuale verifica a metà aprile, che valuterà la possibilità che le zonela diffusione del virus è più contenuta possano tornare in giallo come auspicato anche dle misure previste da, con 9 aree in– Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Vd’Aosta e Campania – e 11 in, ovvero Veneto, Marche, Provincia di Trento, Lazio, Abruzzo, Liguria, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna, Umbria e Provincia di Bolzano. ZONA ROSSA – Nelle 9 ...

Advertising

fattoquotidiano : Oggi tornano i colori delle Regioni: 9 in rosso e 11 in arancione. Ecco cosa si può fare (e dove) dalla scuola alle… - infoitinterno : Oggi tornano i colori delle Regioni: 9 in rosso e 11 in arancione - ilgrilloparlan2 : RT @fattoquotidiano: Oggi tornano i colori delle Regioni: 9 in rosso e 11 in arancione. Ecco cosa si può fare (e dove) dalla scuola alle vi… - NoiNotizie : Alcune regioni tornano oggi arancione, non la #Puglia che resta #zonarossa rafforzata - CarieriF : RT @fattoquotidiano: Oggi tornano i colori delle Regioni: 9 in rosso e 11 in arancione. Ecco cosa si può fare (e dove) dalla scuola alle vi… -