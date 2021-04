Nintendo Switch, l’aggiornamento 12.0.0 è disponibile, corregge un bug nel backup dei salvataggi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 6 aprile 2021) Nintendo ha pubblicato nella notte l’aggiornamento 12.0.0 di Nintendo Switch, un update che corregge un bug nel backup dei salvataggi.. Nintendo ha pubblicato nella notte l’aggiornamento 12.0.0 di Nintendo Switch. Si tratta di un update piuttosto cospicuo, come è possibile notare dal cambio di numerazione del firmware, che va a modificare diversi file ed elementi del software di sistema. Ufficialmente, però, l’unica grande novità è la correzione di un bug nel backup dei salvataggi che impediva loro di essere caricati correttamente online. Come da tradizione di Nintendo, gli aggiornamenti di sistema sono poco dettagliati, nonostante portino, secondo le ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 aprile 2021)ha pubblicato nella notte12.0.0 di, un update cheun bug neldei..ha pubblicato nella notte12.0.0 di. Si tratta di un update piuttosto cospicuo, come è possibile notare dal cambio di numerazione del firmware, che va a modificare diversi file ed elementi del software di sistema. Ufficialmente, però, l’unica grande novità è la correzione di un bug neldeiche impediva loro di essere caricati correttamente online. Come da tradizione di, gli aggiornamenti di sistema sono poco dettagliati, nonostante portino, secondo le ...

