Mercato Juventus, tra Dybala e Morata spunta Icardi: le ultime sull’ex Inter (Di martedì 6 aprile 2021) Mercato Juventus – Una delle priorità del calcioMercato della Juventus nella prossima estate sarà probabilmente la ricerca di una prima punta di spessore. Rimane da capire quali saranno i movimenti nel reparto offensivo dei bianconeri. Cristiano Ronaldo è stato confermato fino alla fine del suo accordo con la Juve, ovvero giugno 2022. Per Morata si profila una nuova stagione in prestito oneroso, mentre per Dybala potrebbe esserci all’orizzonte la cessione. Mercato Juventus, le ultimissime su Icardi E allora scatta già la ricerca di un nuovo attaccante, con un nome che è tornato caldo. Ovvero quello di Mauro Icardi. L’attaccante ex Inter ha un contratto con il Psg fino al 2024, ma con i parigini non è ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 6 aprile 2021)– Una delle priorità del calciodellanella prossima estate sarà probabilmente la ricerca di una prima punta di spessore. Rimane da capire quali saranno i movimenti nel reparto offensivo dei bianconeri. Cristiano Ronaldo è stato confermato fino alla fine del suo accordo con la Juve, ovvero giugno 2022. Persi profila una nuova stagione in prestito oneroso, mentre perpotrebbe esserci all’orizzonte la cessione., le ultimissime suE allora scatta già la ricerca di un nuovo attaccante, con un nome che è tornato caldo. Ovvero quello di Mauro. L’attaccante exha un contratto con il Psg fino al 2024, ma con i parigini non è ...

