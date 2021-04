“Mancherò per un po’, devo curarmi”. Poi la drammatica notizia (Di martedì 6 aprile 2021) Per oltre trent'anni alla Cronaca del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, è stata anche membro del Cdr, vicesegretaria di Stampa Romana, componente della Giunta esecutiva della Federazione della Stampa. Aveva 62 anni. È morta a Roma, nel giorno di Pasqua, la giornalista Marina Garbesi, firma storica della Cronaca di Repubblica. Nata a Imola nel 1958, giornalista professionista iscritta all'Ordine del Lazio dal 1987, dopo gli esordi alla redazione di Bologna arrivò nella Capitale nel 1989. Molto attiva anche sul fronte sindacale, per più mandati nel Comitato di redazione, è stata anche vicesegretaria di Stampa Romana e componente della Giunta esecutiva della Fnsi. «Tenace, determinatissima, sorretta da una scrittura alta, colta, quanto affilata nel dettaglio, Marina quando seguiva un servizio giocava per vincere», ricorda Maria Novella De Luca, che su repubblica.it ne ... Leggi su howtodofor (Di martedì 6 aprile 2021) Per oltre trent'anni alla Cronaca del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, è stata anche membro del Cdr, vicesegretaria di Stampa Romana, componente della Giunta esecutiva della Federazione della Stampa. Aveva 62 anni. È morta a Roma, nel giorno di Pasqua, la giornalista Marina Garbesi, firma storica della Cronaca di Repubblica. Nata a Imola nel 1958, giornalista professionista iscritta all'Ordine del Lazio dal 1987, dopo gli esordi alla redazione di Bologna arrivò nella Capitale nel 1989. Molto attiva anche sul fronte sindacale, per più mandati nel Comitato di redazione, è stata anche vicesegretaria di Stampa Romana e componente della Giunta esecutiva della Fnsi. «Tenace, determinatissima, sorretta da una scrittura alta, colta, quanto affilata nel dettaglio, Marina quando seguiva un servizio giocava per vincere», ricorda Maria Novella De Luca, che su repubblica.it ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Mancherò per Addio a Marina Garbesi, storica firma della Cronaca di Repubblica 'Mancherò per un po', devo curarmi, ho la pelle dura, non mi arrendo, tornerò presto'. Oggi che l'abbiamo perduta, alla fine di una indomita resistenza per guadagnare anche un solo giorno di vita, ...

