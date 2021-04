Juventus-Napoli | Santacroce | “Si doveva giocare all’andata Pirlo e Gattuso | Allegri e Sarri Vi dico tutto”

(Di martedì 6 aprile 2021) Parola a Fabiano.VIDEOsu Dybala: “sulle condizioni di Paulo dopo il lungo stop”L'ex difensore partenopeo si è così espresso ai microfoni di Juvenews circa l'imminente big match tra i bianconeri di Andreaed ildi Rino: "Sarà una partita sicuramente molto dura. Se la Juve non riesce a tirar fuori il carattere che l'ha contraddistinta in questi ultimi 10 anni credo che sarà difficile. E' il primo anno dove si vede una Juve senza l'identità che ha sempre avuto, quella che gli ha permesso di portare a casa ogni tipo di partita, sia nei momenti facili che in quelli difficili. Quest'anno questa cosa è venuta spesso a mancare"., operazione recupero ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

Radio Marte, l'avvocato Chiacchio: 'Caso Chiesa? Lanon rischia niente, ma il legislatore dovrebbe chiarire questa situazione particolarissima'PROBABILI FORMAZIONI(4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo.Come scrive Tuttosport, l’attaccante del Marsiglia in estate può tornare in Italia dopo l’esperienza al Napoli e, oltre alla Juventus, ci sono anche i rossoneri. In Spagna, invece, l’ex Ajax piace all ...Il Napoli ha contro la Juventus la grande occasione di cambiare il volto della propria stagione. L'obiettivo Champions è a portata di mano.