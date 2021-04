Grave lutto per Benedetta Rossi: “È morto per una brutta malattia. Mi prendo una pausa” (Di martedì 6 aprile 2021) Immaginarla afflitta dal dolore è difficile anche per il più empatico dei telespettatori, eppure anche la gioiosa Benedetta Rossi è soggetta alla ignobile morsa della tristezza. La cuoca più amata dalla televisione è recentemente stata colpita da un terribile lutto. Ad essersene andato è stato il suocero, figura portante del suo armonioso nucleo familiare. La sua assenza dai social network, annunciata dalla stessa nel commiato concludente le parole di cordoglio per la scomparsa del parente, è stata ampiamente compresa dai suoi quasi 4 milioni di follower. Il pubblico social ha subito mostrato gentili parole di apprensione e comprensione nei confronti di Benedetta Rossi. Benedetta Rossi in lutto, il messaggio sui social “È proprio vero ... Leggi su tuttivip (Di martedì 6 aprile 2021) Immaginarla afflitta dal dolore è difficile anche per il più empatico dei telespettatori, eppure anche la gioiosaè soggetta alla ignobile morsa della tristezza. La cuoca più amata dalla televisione è recentemente stata colpita da un terribile. Ad essersene andato è stato il suocero, figura portante del suo armonioso nucleo familiare. La sua assenza dai social network, annunciata dalla stessa nel commiato concludente le parole di cordoglio per la scomparsa del parente, è stata ampiamente compresa dai suoi quasi 4 milioni di follower. Il pubblico social ha subito mostrato gentili parole di apprensione e comprensione nei confronti diin, il messaggio sui social “È proprio vero ...

Advertising

zazoomblog : Benedetta Rossi grave lutto per la nota cuoca necessario uno stop: “Qualche giorno in silenzio nel rispetto del dol… - fedeblen : @__pivot__ Grave lutto per tutti - DonnaGlamour : Benedetta Rossi, grave lutto per suo marito Marco: “Se ne è andato” - LimonteNews : GRAVE LUTTO NEL MONDO POLITICO, E’ MANCATO IMPROVVISAMENTE L’EX PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PAOLO FILIPPI - webshakeit : Grave lutto nel mondo della tifoseria del Napoli: addio ad Achille -