Wwf | l' Orsa e cuccioli avvistati sulla A25 | Appello a ministeri e Strada Parchi per sicurezza

(Di lunedì 5 aprile 2021) L'Aquila - Wwf e le associazioni ambientaliste 'Salviamo l'Orso', 'Orso&Friends' e 'Montagna grande' chiedono un intervento immediato per mettere inil tratto dell'autoA25 all'altezza di Carrito, frazione di Ortona dei Marsi, dopo che questa mattina sono statil'Amarena e i suoi quattro. Non è la prima volta che in quel tratto si registra la presenza di animali selvatici, ricordano le associazioni in una nota congiunta: la stessa Amarena fu avvistata nell'ottobre 2017. "Questa porzione di territorio rappresenta un ben noto corridoio di collegamento tra il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e il Parco regionale Sirente Velino, fondamentale per garantire all'Orso bruno marsicano la possibilità di espandere il proprio areale: obiettivo su cui Istituzioni ...

IlItalia ha dato notizia dell'attraversamento da parte dell'Amarena e dei suoi quattro cuccioli dell'Autostrada dei Parchi all'altezza di Carrito. L'associazione ambientalista in un ...Una mammae i suoi 4 cuccioli hanno attraversato l Autostrada dei Parchi, all altezza di Carrito. Lo rende noto ilsottolineando che il tratto autostradale in questione gi noto alle cronache, poich non ...Mamma Orsa Amarena e 4 cuccioli se ne vanno a spasso e creano preoccupazione: "E' di questa mattina la notizia dell’attraversamento sull'Autostrada dei Parchi, all’altezza di Carrito, dell’Orsa Amaren ...L’orsa Amarena e i suoi quattro cuccioli ormai sono dei personaggi famosi in Abruzzo per via delle loro incursioni in centi abitati e frutteti. Ma ora la famiglia di plentigradi è stata avvistata ment ...