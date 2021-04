Sicilia | Risanamento urbano | Regione sceglie progetti delle province di Agrigento e Catania

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – Rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici. E, ancora, riqualificare e incrementare alloggi o complessi di edilizia residenziale sociale, migliorando così la qualità della vita dei cittadini nelle periferie di otto Comuni dell’Isola. Per questo motivo il governo Musumeci ha deciso di proporre al ministeroInfrastrutture il finanziamento di oltre 27 milioni di euro per due, all’interno del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”. Lana rivestirà il ruolo di soggetto aggregatore di strategie di intervento coordinate con i Comuni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.