Vigili del fuoco in lutto per Franco Mancini: una vita dedicata agli altri (Di sabato 3 aprile 2021) JESI - Se ne va un pilastro dello sport jesino e un uomo che tanto ha dato al Corpo dei Vigili del fuoco di cui ha fatto parte per la maggior parte della sua vita. Franco Mancini, 88 anni, si è spento ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 3 aprile 2021) JESI - Se ne va un pilastro dello sport jesino e un uomo che tanto ha dato al Corpo deideldi cui ha fatto parte per la maggior parte della sua, 88 anni, si è spento ...

Ultime Notizie dalla rete : Vigili del Ancora una tragedia sul lavoro La centrale Soreu Alpina di Bergamo ha mandato sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della Ats di Brescia e gli operatori del 118. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare tra molte difficolta, ...

Termoli: Tampona un'auto e finisce contro un bar in via Martiri della Resistenza Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli e una volante della Polizia.

Vigili del fuoco, va in pensione Guido Tolomei LA NAZIONE Russia, i medici completano un intervento al cuore durante un incendio Un team di medici russi ha completato con successo un intervento chirurgico al cuore all'interno di un ospedale che ha preso fuoco, mentre i vigili del fuoco hanno combattuto le fiamme dall'esterno. E ...

Pasqua, Riviera osservata speciale. Multati turisti nel budello di Alassio Savona – Riviera blindata, per il week end di Pasqua, con controlli ai caselli autostradali delle località più gettonate e interventi di prevenzione nei borghi, coordinati tra polizia, vigili e ...

